Caronte non molla la presa | Fino a oltre Ferragosto che succede

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 28 luglio 2024) Morde l'ondata di calore che insiste sull'Italia e che sembra destinata a prolungarsi anche per il mese di agosto. C'è la firma di, l'anticiclone di origine nordafricana, sulle temperature roventi di tante città, ricordano gli esperti de IlMeteo.it. Che mettono in guardia su un fenomeno tipico di queste ondate di caldo afoso. "Tutta energia che nelle ore più calde della giornata si libera in atmosfera dando origine ai classici temporali di calore in grado di scoppiare su alcuni angoli d'Italia", si legge sul sito meteo. I focolai temporaleschi alimentati dal gran caldo sono "pronti a scoppiare soprattutto sull'Alto Adige e sulle Alpi del Friuli" tra il tardo pomeriggio e la sera. Altre zone interessate, ricordano gli esperti, sono le vallate alpine del Trentino e i rilievi della Lombardia. Sul resto del Paese caldo, afa e cieli pressoché liberi.