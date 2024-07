Carceri | Zanettin ‘bene misure Fi in dl ma c’è ancora tanto da fare’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2024) Roma, 28 lug (Adnkronos) – ?Sono stati accolti tre nostri emendamenti significativi al dl, sul tema del sovraffollamento: la detenzione domiciliare, l’affidamento in prova ai servizi sociali e la possibilità per i detenuti tossicodipendenti di espiare la pena nelle comunità terapeutiche. Per quest’ultima misura, il governo ha anche stanziato finanziamenti specifici per coprire i costi del soggiorno nelle comunità. Siamo soddisfatti di questo compromesso, frutto di un dialogo importante con il governo, poiché questecontribuiranno a ridurre la pressione sul sistema carcerario”. Lo ha dichiarato a Sky Agenda il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia a palazzo Madama Pierantonio