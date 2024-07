Canottaggio il doppio femminile avanza alle semifinali delle Olimpiadi eliminati gli uomini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Giornata di ripescaggi agrodolce per l’Italia deldi Parigi. Solo uno dei due doppi riesce a raggiungere le: parliamo del duocon Clara Guerra e Stefania Gobbi, che strappano il terzo e ultimo posto valido per il passaggio del turno. Nel ripescaggio, le olandesi Lisa Scheenaard e Martine Veldhuis sono quelle che hanno sin dall’inizio un po’ più di ritmo, mettendosi in testa a fare l’andatura. Le due azzurre tengono il ritmo di Norvegia e Lituania, riuscendo ad accelerare dopo la metà di gara e spingendosi ai 500 metri dall’arrivo a meno di un secondo dolandesi. Ma le lituane hanno mollato la presa, con Clara e Stefania che si accontentano dunque del terzo posto in 7’10”41. Per la coppia maschile invece le speranze si chiudono dopo poco più di 500 metri.