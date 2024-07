Canoa slalom Stefanie Horn approda in finale nel kayak femminile alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Dopo l’ottavo posto di Rio 2016 ed il quarto di Tokyo 2020, centra la terzaolimpica consecutiva, che chiude al quarto posto la semideldelladi Parigi 2024: l’azzurra17.45 darà l’assalto a quel podio olimpico sfuggitole per 0.20 in Giappone. Delle 22 atlete al via, 12 sono promosse all’ultimo atto, nel quale l’azzurra partirà per nona:, che ieri aveva accusato due penalità in ciascuna delle discese delle batterie, oggi è rapida e precisa e completa il tracciato in 101.04 con un percorso netto. Fanno meglio dell’azzurra soltanto la tedesca Ricarda Funk, prima in 99.31 nonostante due penalità, la polacca Klaudia Zwolinska, seconda in 99.84, a 0.53 (percorso netto), e la britannica Kimberley Woods, terza in 99.87, a 0.56 (percorso netto anche per lei).