Calendario scherma oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 28 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) La prima giornata delledi Pariginellaha regalato all’Italia subito una medaglia, il fantastico bronzo conquistato da Luigi Samele nella prova individuale di sciabola maschile.c’è davvero grandissima attesa, visto che sono inle gare di fioretto femminile e spada maschile. Nella prova di fioretto scenderanno in pedana Arianna Errigo, Alice Volpi e Martina Favaretto. Tre carte assolutamente da medaglia e tutte candidate anche a salire sul gradino più alto del podio. C’è anche la possibilità per un’epica tripletta in unache davvero ha enormi attese per i colori azzurri. Ambizioni ci sono anche dalla spada maschile. Davide Di Veroli ha vissuto una stagione un po’ sottotono, ma ai Mondiali di Milano dello scorso anno ha saputo conquistare uno straordinario argento. Federico Vismara ha dimostrato in Coppa del Mondo di valere più volte il podio.