Calciomercato Serie B inserimento per Tutino | offerta da 5 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2024) IlinB entra sempre più nel vivo e un pezzo pregiato è sicuramente Gennarodel Cosenza. L’ex Parma e Palermo continua a confermarsi un lusso per categoria ed è finito nel mirino delle big del torneo cadetto. La squadra in pole per assicurarsi le prestazioni è la Sampdoria di Andrea Pirlo. Il club blucerchiato non ha ancora chiuso la trattativa e si è registrato il rilancio del Sassuolo.