Calciomercato Monza Galliani CALA IL TRIS di acquisti | i PRIMI RINFORZI stanno arrivando

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 28 luglio 2024)ILdi: i, tutti i dettagli Per il nuovodi Alessandro Nesta è arrivato il momento di chiudere icolpi in entrata. Come riportato da La Gazzetta Sportiva,ha pronti treda chiudere. Stiamo parlando di Gollini, Maldini e Sensi. Il