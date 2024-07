Calciomercato Milan la SITUAZIONE a CENTROCAMPO | Musah può PARTIRE spunta la pista Koné E Samardzic…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 28 luglio 2024) Ildeve gestire varie dinamiche a: da Samardzic e, passando per Fofana Ilè alle prese con diverseda sistemare. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle varie operazioni dei rossoneri a, sia in entrata che in uscita. Fofana rimane l’obiettivo numero uno e le