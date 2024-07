Buon compleanno Riccardo Muti Massimo Cellino Lisa Gastoni…

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 luglio 2024), Luca Barbareschi,Gastoni, Guido Caroselli, Vincenzo Sparagna, Laura Fasiolo, Marco Ferradini, Mario Mantovani, Elio de Capitani, Gennaro Malgieri, Antonio Sciortino, Salvatore di Maggio, Patrizia Pellegrino, Max Giusti, Carla Ruocco, Alexis Tsipras, Paolo Buso, Gianni Cantagalli, Luigi Petrazzuolo, Andrea Lovotti, Alex di Giorgio Oggi 28 luglio compiono gli anni: Antonio Schiavoni, ex calciatore;Gastoni, attrice; Franco Gandini, ex ciclista; Renato Cortesi, attore, doppiatore, dialoghista; Giampaolo Ambrosi, ex slittinista;, direttore d’orchestra; Rosario Sbano, ex calciatore, allenatore; Maurizio Boldrini, giornalista, scrittore.