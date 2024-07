Blitz animalista in Piazza di Spagna contro le botticelle | Cavalli trascinati in giro per Roma con caldo e smog Basta sfruttamento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Un gruppo di membri del PartitoEuropeo ha organizzato un flash-mob indiper protestarel’uso delle, le carrozze trainate daiinper il centro storico per fini turistici. “Siamo costretti a fare queste azioni perché questinon possono più essere sfruttati in questa maniera. Vengonoinperconsull’asfalto. Non è giusto, è immorale. Da quando abbiamo iniziato a protestare i vetturini da 47 sono diventati 17. Questa protesta sta portando dei risultati e continueremo.” Ha dichiarato il Presidente del PartitoEuropeo Stefano Fuccelli. L'articoloindile: “inpercon” proviene da Il Fatto Quotidiano.