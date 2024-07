Bevagna bambino di 5 anni aggredito da un rottweiler | è grave

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 28 luglio 2024) Undi cinqueè statoda unmentre stava passeggiando in sella ad una bici insieme alla madre. È accaduto nella zona di, in provincia di Perugia. Il piccolo è ora ricoverato all'ospedale di Foligno con riserva di prognosi, ma non sarebbe in pericolo di vita. A riferirlo sono stati i carabinieri che, nel frattempo, sono impegnati a svolgere accertamenti.