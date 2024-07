BALLANDO CON LE STELLE | FEDERICA PELLEGRINI CONCORRENTE COLPACCIO STORICO DI RAI1!

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di domenica 28 luglio 2024), leggenda vivente del nuoto italiano tanto da essere chiamata “La Divina”, è ufficialmente unadicon le. La macchina dicome più volte ha detto Milly non si ferma mai. Gli inviti e le autocandidature aumentano ogni anno. Questa volta tocca alla: rumors confermati. Dopo la trattativa saltata per motivi economici con Belen, a2024, al via sabato 28 settembre su, ci sarà “La Divina” del nuoto, così come è stata ribattezzata. Si unisce aNargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli e Massimiliano Ossini. Chi saranno i prossimi nomi annunciati? Ci sarà davvero Barbara d’Urso e in quale ruolo? L'articoloCON LEDI! proviene da BUBINO.