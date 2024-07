Ballabio frana dal Due Mani | ' ' E' venuto giù un pezzo di montagna' '

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024)(Lecco), 28 luglio 2027 – Un boato, come quello di un terremoto, poi una nuvola di fumo bianco e la terra che trema. Nel pomeriggio di oggi si è staccata unadal versante sopradel monte Due. E' crollato un costone di roccia, che si è schiantato sul bosco sottostante. Il dissesto si è verificato alla periferia del paese, nella zona di Balisio. “E'giù undi”, è scattato subito l'allarme via social. E ancora. “Si è staccata unaa metà altezza. Un bel po' di sassi”. Lo smottamento risulta non abbia coinvolto né abitazioni né altri edifici e nemmeno le strade sottostanti, compresa la Sp 62, la provinciale della Valsassina. Per le verifiche sono stati mobilitati i volontari della Protezione civile comunale, che hanno accertato che la, di dimensioni modeste, ha interessato solo l'area boschiva e che non sussistono pericoli.