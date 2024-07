Attacco Hezbollah a Israele Usa temono ‘guerra globale’ Oggi vertice a Roma

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2024) Washington, 27 lug. (Adnkronos) – L’dirischia di far scoppiare una guerra globale. Dopo la strage di bambini e ragazzi causata ieri dal lancio di un razzo su un campo di calcio nel villaggio druso di Majdal Shams, sulle alture del Golan, che ha provocato 11 morti e almeno 34 feriti, ilprevistoper giungere all’accordo per una tregua trae Hamas, rischia di cambiare direzione.La preoccupazione dell’amministrazione Biden è infatti che ora il conflitto si possa allargare con lo scoppio di una guerra totale trae il gruppo terroristico libanese. “Quello che è successo potrebbe far esplodere quello che abbiamo temuto e cercato di evitare per 10 mesi”, ha detto una fonte Usa al sito Axios.