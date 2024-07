Asso 29 il riscatto dei dannati

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di domenica 28 luglio 2024) Il piccolo Loni nato in un lager, il calvario dei suoi genitori Daya e Eden, ma anche le vite spezzate di Josi e Amela: nel 2018 l’Italia riportò in Libia un barcone di migranti intercettato in mare. Chi ce l’ha fatta a sopravvivere si è preso la sua rivincita. Riuscendo ad