Antonio Castro | Alì James Bond la Regina? Giochi di tutt' altra classe

(Di domenica 28 luglio 2024) Ridateci laElisabetta per carità. Nel 2012 - nella cerimonia inaugurale dei XXXolimpici - Buckingham Palace autorizza addirittura l'utilizzo dell'immagine. Elizabeth II finge di lanciarsi da un elicottero insieme a. Una stant women in sottana plissettata atterrò nello stadio londinese insieme al più fascinoso 007 del cinema. Già solo il fatto di prestarsi ad una passeggiata a favore di telecamere con l'attore per i corridoi dorati di Buckingham Palace per offrire il sigillo reale aiè un colpo di teatro in occasione della cerimonia di apertura deiOlimpici di Londra del 2012. Daniel Craig convince laa salire su un elicottero con lui, lasciando a palazzo i suoi due amati corgi, per lanciarsi (per finta) sull'Olympic Park.