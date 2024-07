Ancora un suicidio in carcere 27enne si impicca in cella

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - “Solo 27 anni, italiano, alcune condanne definitive con fine pena nel 2032, si èto ieri sera nella suadella casa circondariale di Prato. Subito soccorso e condotto in ospedale, è spirato poco dopo. Si tratta del 60esimodi un detenuto nel corso dell'anno, cui vanno aggiunti 6 appartenenti alla Polizia penitenziaria che si sono tolti la vita. Una carneficina mai vista in precedenza”. Lo dichiara Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria. “Così, mentre per il sottosegretario al ministero della Giustizia, con delega ai detenuti, Andrea Ostellari, le carceri sono regolamentari e non c'è sovraffollamento, il Guardasigilli, Carlo Nordio, parla di problema del sovraffollamento da affrontare con raziocinio.