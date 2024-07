Altopascio incendio nell’oleificio | alta colonna di fumo treni sospesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024)(Lucca), 28 luglio 2024 – Un vastoè scoppiato nel pomeriggio in un deposito dell’oleificio Stefanini ad. Unadiè visibile a chilometri di distanza. I vigili del fuoco sono impegnati sul posto per domare le fiamme scoppiate nell’azienda. La sindaca Sara D’Ambrosio è arrivata sul posto con la polizia municipale: “La situazione è in gestione, vi aggiorno sugli sviluppi”. L’azienda è a ridosso dell’autostrada A11 da dve molti automobilisti hanno segnalato l’e hanno avvistato il. L’ex sindaco di Capannori Luca Menesini fa sapere che la linea ferroviaria Lucca-Firenze è stata al momento sospesa “a causa della vicinanza con il rogo e sono in corso le valutazioni per quanto riguarda il tratto autostradale”.