Addio maestro L’Italia perde un punto di riferimento morto a 43 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 28 luglio 2024) Una notizia inaspettata, arrivata come un fulmine a ciel sereno. A darne notizia è stato il sindaco Vincenzo Corbo. “Canicattì, oggi piange l’improvvisa e prematura scomparsa di un giovane che insieme al fratello nel giro di pochiha saputo costruire una celebre azienda che ha fatto parlare di sé e della nostra città per la realizzazione di panettoni e colombe artigianali, apprezzati e gustati in Italia, in Europa ed anche in altre parti del mondo”, ha scritto il sindaco di Canicattì, in un post su Facebook. >> “Al mare insieme!”.