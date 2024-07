Xbox Game Pass i tre giochi già confermati di Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 27 luglio 2024) In attesa che Microsoft annunci ufficialmente la prima ondata dididi, in questo articolo scopriamo i primi 3 titoli (più uno in prova gratuita) che arricchiranno il celeberrimo servizio in abbonamento nel corso dell’ormai imminente prossimo mese.