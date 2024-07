William valuta di annullare il divieto di re Carlo Maretta a corte | ecco perché

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 luglio 2024) Nel Regno Unito il principestando diilimposto dal re per la costruzione di parchi eolici sui terreni reali. Secondo quanto riferisce il quotidiano «The Guardian», il principe del Galles avrebbe ordinato un'importante revisione in merito all'utilizzo di energie rinnovabili nella sua tenuta di 130.000 acri nel Ducato di Cornovaglia, che dovrebbe cambiare l'aspetto del suo impero immobiliare (che si estende su 20 contee in Inghilterra).