West Bromwich Mallorca | volano i pugni in amichevole – VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 27 luglio 2024) Clamoroso nell’tra Jayson Molumby e Samu Costa, le immagini della rissain: durante l’tra gli inglesi e gli spagnoli si scatena una accesa rissa tra Jayson Moumby e Samu Costa.Brom in a friendly a proper right hook is mental