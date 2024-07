Vinalia tutto pronto per l’edizione 2024 | focus su Cambiamenti conversioni innesti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 27 luglio 2024) Sigillo numero trentuno con la gioia di, la vivace, longeva e meditativa rassegna dedicata all’evoluzione enogastronomica, in programma a Guardia Sanframondi (Benevento), dal 4 al 10 agosto prossimo. Il tema scelto perè “”, “Lentius, profondius, suavius” (più lenti, più profondi, più dolci), per non rinunciare, in ogni contesto, ad essere portatori di speranza, come diceva, Alexander Langer, il profeta delle utopie concrete.