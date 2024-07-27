Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 19:30 (Di sabato 27 luglio 2024) Viabilità DEL 27 LUGLIO 2024 ORE 19.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA Roma-TARQUINIA DISAGI PER UN INCENDIO ATTENZIONE AL FUMO IN CARREGGIATA CHE RIDUCE LA VISABILITÀ SIAMO TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA SULLA FIRENZE-Roma RISOLTO L’INCIDENTE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA MONTECELIO, LA CIRCOLazioNE È REGOLARE IN DIREZIONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO ANCHE QUI RIMOSSO L’INCIDENTE LA CIRCOLazioNE È SCORREVOLE ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA SCAFA, IN DIREZIONE AEROPORTO PER GLI EVENTI ACCESA COMPETIZIONE E ADRENALINA QUESTI GLI INGREDIENTI DEL RALLY DI Roma CAPITALE, CHE SI CONCLUDERÀ DOMANI, DOMENICA 28 LUGLIO CON L’ARRIVO FIUGGI A PARTIRE DALLE 17.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 18:30 - 45 MENTRE LA CORSA FORMIA-PONZA DELLE ORE 18. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRUDENZA PER CHI è IN VIAGGIO SULLA FIRENZE-ROMA, SI è VERIFICATO UN INCIDENTE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO, CODE IN DIREZIONE NAPOLI SULLA ROMA-TARQUINIA TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA PER UN INCENDIO LA VISIBILITà è RIDOTTA PER IL FUMO IN CARREGGIATA PRESTARE ATTENZIONE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA SCAFA, IN DIREZIONE AEROPORTO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO LAZIOMAR INFORMA CHE DOMENICA 28 LUGLIO LA CORSA FORMIA PONZA DELLE ORE 06. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 17:30 - 45 MENTRE LA CORSA FORMIA-PONZA DELLE ORE 18. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRUDENZA PER CHI è IN VIAGGIO SULLA FIRENZE-ROMA, SI è VERIFICATO UN INCIDENTE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO, CODE IN DIREZIONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA CODE, QUI PER TRAFFICOINTENSO ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA, VERSO CIVITAVECCHIA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO MARITTIMO LAZIOMAR INFORMA CHE DOMENICA 28 LUGLIO LA CORSA FORMIA PONZA DELLE ORE 06. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 16:30 - VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2024 ORE 17. INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA ROMA-FRASCATI I LAVORI PROSEGUIRANNO FINO AL 31 AGOSTO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE PERTANO SONO ATTIVE CORSE CON BUS PER I COLLEGAMENTI REGIONALI TRA CIAMPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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