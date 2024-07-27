Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 15:30 (Di sabato 27 luglio 2024) Viabilità DEL 27 LUGLIO 2024 ORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA RISOLTO L’INCIDENTE SULLA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A SPINACETO, LA CIRCOLazioE è SCORREVOLE, AL MOMENTO IN DIREZIONE LATINA PER GLI EVENTI ACCESA COMPETIZIONE E ADRENALINA QUESTI GLI INGREDIENTI DEL RALLY DI Roma CAPITALE, CHE NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI SI CORRE NEL FRUSINATE. SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA Viabilità, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA SPORTIVA LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA Roma-NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCOLazioNE è RALLENTATA PER UN INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DELLA LINEA FERROVIARIA TRA COLLE MATTIA E ZAGAROLO I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI FINO A 20 MINUTI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 13:30 - VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2024 ORE 12. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA; RICORDIAMO CHE OGGI E’ INIZIATO IL PRIMO WEEK END DA BOLLINO ROSSO PER GLI SPOSTAMENTI VERSO LE LOCALITA’ DI VILLEGGIATURA: SONO PREVISTI QUINDI POSSIBILI DISAGI SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’; AL MOMENTO ABBIAMO CODE SULLA A24 ROMA-TERAMO, ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST E PROSEGUENDO TRA IL NODO PER LA A1 E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, E SULLA PONTINA, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER PRATICA DI MARE IN DIREZIONE POMEZIA; SEMPRE CON RIFERIMENTO ALL’ESODO ESTIVO, RICORDIAMO INFINE CHE FINO ALLE 16 E’ ATTIVO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE; DOMANI 28 LUGLIO IL DIVIETO SARA’ IN VIGORE A PARTIRE DALLE 7. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 12:30 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 00 E FINO ALLE 22. VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2024 ORE 12. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA; RICORDIAMO CHE OGGI E’ INIZIATO IL PRIMO WEEK END DA BOLLINO ROSSO PER GLI SPOSTAMENTI VERSO LE LOCALITA’ DI VILLEGGIATURA: SONO PREVISTI QUINDI POSSIBILI DISAGI SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’; AL MOMENTO ABBIAMO CODE SULLA A24 ROMA-TERAMO, ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST E PROSEGUENDO TRA IL NODO PER LA A1 E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, E SULLA PONTINA, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER PRATICA DI MARE IN DIREZIONE POMEZIA; SEMPRE CON RIFERIMENTO ALL’ESODO ESTIVO, RICORDIAMO INFINE CHE FINO ALLE 16 E’ ATTIVO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE; DOMANI 28 LUGLIO IL DIVIETO SARA’ IN VIGORE A PARTIRE DALLE 7. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 11:30 - E VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DALL’AUTOSTRADA DEL SOLE, DOVE AL MOMENTO ABBIAMO CODE A TRATTI TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI; CODE ANCHE SULLA A24 ROMA-TERAMO, ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST E PROSEGUENDO TRA IL NODO PER LA A1 E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, E SULLA PONTINA, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER PRATICA DI MARE IN DIREZIONE POMEZIA; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
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