Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 15 | 30

(Di sabato 27 luglio 2024)DEL 27 LUGLIOORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA RISOLTO L’INCIDENTE SULLA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A SPINACETO, LA CIRCOE è SCORREVOLE, AL MOMENTO IN DIREZIONE LATINA PER GLI EVENTI ACCESA COMPETIZIONE E ADRENALINA QUESTI GLI INGREDIENTI DEL RALLY DICAPITALE, CHE NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI SI CORRE NEL FRUSINATE. SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA SPORTIVA LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA-NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCONE è RALLENTATA PER UN INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DELLA LINEA FERROVIARIA TRA COLLE MATTIA E ZAGAROLO I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI FINO A 20 MINUTI.