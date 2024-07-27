Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 13:30 (Di sabato 27 luglio 2024) Viabilità DEL 27 LUGLIO 2024 ORE 12.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 12:30 - 00. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA; RICORDIAMO CHE OGGI E’ INIZIATO IL PRIMO WEEK END DA BOLLINO ROSSO PER GLI SPOSTAMENTI VERSO LE LOCALITA’ DI VILLEGGIATURA: SONO PREVISTI QUINDI POSSIBILI DISAGI SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’; AL MOMENTO ABBIAMO CODE SULLA A24 ROMA-TERAMO, ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST E PROSEGUENDO TRA IL NODO PER LA A1 E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, E SULLA PONTINA, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER PRATICA DI MARE IN DIREZIONE POMEZIA; SEMPRE CON RIFERIMENTO ALL’ESODO ESTIVO, RICORDIAMO INFINE CHE FINO ALLE 16 E’ ATTIVO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE; DOMANI 28 LUGLIO IL DIVIETO SARA’ IN VIGORE A PARTIRE DALLE 7. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2024 ORE 11. 00. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRIMO WEEK END DA BOLLINO ROSSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER GLI SPOSTAMENTI VERSO LE LOCALITA’ DI VILLEGGIATURA: PREVISTO QUINDI TRAFFICO INTENSO IN USCITA DALLA CITTA’; RICORDIAMO INOLTRE CHE FINO ALLE 16 E’ ATTIVO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE; DOMANI 28 LUGLIO IL DIVIETO SARA’ IN VIGORE A PARTIRE DALLE 7. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2024 ORE 10. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DELL’USCITA PER L’APPIA PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD; PRUDENZA ANCHE SULL’AURELIA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA IN DIREZIONE NORD; CI SPOSTIAMO SULLA A24 ROMA-TERAMO DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA IL NODO PER LA A1 E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, QUI PER LA PRESENZA DI CANTIERI; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER PRATICA DI MARE IN DIREZIONE POMEZIA; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
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