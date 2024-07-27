Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 12:30 (Di sabato 27 luglio 2024) Viabilità DEL 27 LUGLIO 2024 ORE 12.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 11:30 - 00 E FINO ALLE 22. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRIMO WEEK END DA BOLLINO ROSSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER GLI SPOSTAMENTI VERSO LE LOCALITA’ DI VILLEGGIATURA: PREVISTO QUINDI TRAFFICO INTENSO IN USCITA DALLA CITTA’; RICORDIAMO INOLTRE CHE FINO ALLE 16 E’ ATTIVO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE; DOMANI 28 LUGLIO IL DIVIETO SARA’ IN VIGORE A PARTIRE DALLE 7. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2024 ORE 10. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DELL’USCITA PER L’APPIA PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD; PRUDENZA ANCHE SULL’AURELIA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA IN DIREZIONE NORD; CI SPOSTIAMO SULLA A24 ROMA-TERAMO DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA IL NODO PER LA A1 E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, QUI PER LA PRESENZA DI CANTIERI; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AL BIVIO PER PRATICA DI MARE IN DIREZIONE POMEZIA; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 09:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI NEI PRESSI DELL’USCITA PER L’APPIA CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD; CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO; E SEMPRE NELL’AMBITO DEI CANTIERI, SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-VELLETRI SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI; FINO AL 31 AGOSTO I TRENI REGIONALI DELLE TRATTE ROMA-VELLETRI, ROMA-ALBANO E ROMA FRASCATI SUBIRANNO CANCELLAZIONI E LIMITAZIONI A CIAMPINO; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI PER I COLLEGAMENTI CON LA STESSA STAZIONE DI CIAMPINO E VELLETRI, ALBANO E FRASCATI. romadailynews
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