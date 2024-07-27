Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 10:30 (Di sabato 27 luglio 2024) Viabilità DEL 27 LUGLIO 2024 ORE 10.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 09:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI NEI PRESSI DELL’USCITA PER L’APPIA CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD; CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO; E SEMPRE NELL’AMBITO DEI CANTIERI, SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-VELLETRI SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI; FINO AL 31 AGOSTO I TRENI REGIONALI DELLE TRATTE ROMA-VELLETRI, ROMA-ALBANO E ROMA FRASCATI SUBIRANNO CANCELLAZIONI E LIMITAZIONI A CIAMPINO; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI PER I COLLEGAMENTI CON LA STESSA STAZIONE DI CIAMPINO E VELLETRI, ALBANO E FRASCATI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 08:30 - 15; ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON CHIUSURE AL TRAFFICO SULLE STRADE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA GARA, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2024 ORE 8. ED E’ IN CORSO IL RALLY DI ROMA CAPITALE, GIUNTO ALLA SUA XII° EDIZIONE, CON IL TRADIZIONALE PERCORSO CHE PARTITO IERI DAL COLOSSEO, FINO A DOMANI 28 LUGLIO INTERESSERA’ LA PROVINCIA DI FROSINONE; LA TAPPA DI OGGI INCLUDE SEI PROVE SPECIALI CON TRANSITO SULLE TRATTE ROCCA DI CAVE-SUBIACO E MONASTERO-JENNE, CON ARRIVO A FIUGGI PREVISTO PER LE 17. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 07:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 FIRENZE-ROMA SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA PONZANO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA; NEL COMUNE DI ANTRODOCO, IN PROVINCIA DI RIETI, OGGI E DOMANI 28 LUGLIO VA IN SCENA IL CASTALDATO DI ANTRODOCO: UN VIAGGIO NELL’ATMOSFERA MEDIEVALE DOVE ALFIERI. romadailynews
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