Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 09:30 (Di sabato 27 luglio 2024) Viabilità DEL 27 LUGLIO 2024 ORE 9.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 08:30 - VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2024 ORE 8. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL4 SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI; FINO AL 31 AGOSTO I TRENI REGIONALI DELLE TRATTE ROMA-VELLETRI, ROMA-ALBANO E ROMA FRASCATI SUBIRANNO CANCELLAZIONI E LIMITAZIONI A CIAMPINO; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI PER I COLLEGAMENTI TRA LA STAZIONE DI CIAMPINO E VELLETRI, ALBANO E FRASCATI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 07:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 FIRENZE-ROMA SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA PONZANO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA; NEL COMUNE DI ANTRODOCO, IN PROVINCIA DI RIETI, OGGI E DOMANI 28 LUGLIO VA IN SCENA IL CASTALDATO DI ANTRODOCO: UN VIAGGIO NELL’ATMOSFERA MEDIEVALE DOVE ALFIERI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2024 ore 20:30 - INTERDETTE AL TRAFFICO VEICOLARI VIA DEGLI ANNIBALDI E VIA NICOLA SALVI LE CHIUSURE CHE ANDRANNO AVANTI FINO ALLE 07 DI DOMANI, SABATO 27 LUGLIO CONTESTUALMENTE È DEVIATA LA LINEA BUS NMB NELLE GIORNATE DI SABATO 27 E DI DOMENICA 28 IL RALLY PROSEGUE SULLE STRADE DEL LAZIO NEL FRUSINATE E SI CONCLUDERÀ A FIUGGI TUTTI I DETTAGLI COME SEMPRE SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, GRAZIE PER ESSERE STATI IN NOSTRA COMPAGNIA, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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