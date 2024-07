Verona scontro fra auto e tir | 2 morti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 27 luglio 2024) 10.19 Due persone sono morte e una è rimasta ferita stamane in un incidente lungo la statale 12 del Brennero, a Pescantina, in provincia di. Si sarebbe trattato di unofra un'mobile e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118con tre mezzi, Polizia stradale e Vigili del Fuoco. La persona rimasta ferita è stata trasportata in codice verde all'Ospedale di Negrar di Valpolicella ().