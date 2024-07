Ventenne morto mentre faceva il bagno nella spiaggia di Porto Pino

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 27 luglio 2024) Ancora una morte in mare in Sardegna. Un giovane di 24 anni ètarda mattinata di sabatoildi, nel Sulcis, sulla costa sud occidentale della Sardegna. Il ragazzo di 24 anni sarebbe stato colto da un malorenuotava. Il giovane è stato subito trascinato sul bagnasciuga per i primi soccorsi, ma non c’è niente da fare. La prima chiamata al 118 poco prima delle 13.30. L’ambulanza è arrivata subito ine i sanitari del 118 hanno tentato più volte di rianimare il giovane senza esito.