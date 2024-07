Vanuatu contesa fra le attenzioni degli USA e della Cina

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 27 luglio 2024)è un arcipelago situato ad est dell’Australia con una popolazione di circa 300mila persone. Fu un protettorato franco-britannico fino al 1980 ed oggi sono lae gli Stati Uniti a contendersi le sue preferenze politiche e diplomatiche. Gli USA aprono un’ambasciata Gli Stati Uniti hanno stabilito relazioni diplomatiche con la Repubblica dinel 1986. Oggi hanno finalmente aperto un’ambasciata nella capitale Port Vila. La cerimonia di inaugurazione si è svolta la scorsa settimana con la nomina di Ann Marie Yastishock, accreditata come ambasciatore non residente. Il Dipartimento di Stato americano ha comunicato di voler cooperare col governo vanuatiano su temi come l’economia, la sicurezza marittima, il cambiamento climatico e i rapporti fra i rispettivi popoli. Inoltre ha dichiarato di volersi impegnare maggiormente con i “vicini del Pacifico”.