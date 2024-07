Valentina Fortichiari scrittrice-nuotatrice racconta la scrittrice inglese attraverso la sua passione dell' acqua

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 27 luglio 2024) A dispettoa sua fine per annegamento volontario, Virginia Woolf amava l’e il nuoto. La peculiarità del suo stile narrativo, quel flusso di coscienza che accavalla pensieri come correnti ondivaghe in perenne movimento, trae ispirazione da una mentetica che ha sperimentato l’ipnotismo, la fascinazione’andare impermanente, l’andirivieni inarrestabile del mare. Da Colette a Ilaria Tuti, scrittrici e scrittori amanti di cani e gatti.