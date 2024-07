Valdarno Jazz doppio appuntamento a Terranuova Bracciolini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Arezzo, 27 luglio 2024 -, festival che propone concerti di rilievo nei comuni del, tra Arezzo e Firenze, presenta unda non perdere. Lunedì 29 luglio in piazza Liberazione a Terranovalive. In apertura alle ore 21.30 “Metamorfosi”, primo disco nato dalla collaborazione fra la cantautrice Valeria Mancini in arte Celidea ed il pianista Mattia Parissi, che uscirà prossimamente per la Wide Sound. Metamorfosi parla della nostra parte interiore, descrivendo le passioni e gli istinti che ci rendono persone dinamiche e in continua evoluzione. Il disco si articola in una successione di brani in costante movimento, con due omaggi a Wayne Shorter e Burt Bacharach. A seguire alle ore 22.