Unesco | Pd ' orgogliosi per Appia in lista patrimonio umanità'

(Di sabato 27 luglio 2024) Roma, 27 lug (Adnkronos) - "L'iscrizione della vianelladeldell'dell'è una grande notizia per l'Italia". Così i deputati democratici della commissione Cultura della Camera commentano l'ingresso della via- Regina viarum' nelladelmondiale. "Un progetto di significativo valore culturale, rigoroso sul piano scientifico e con grandi potenzialità per il rilancio turistico delle aree interne del Sud Italia. Un progetto nato su impulso di un grande viaggiatore italiano, Paolo Rumiz, accolto e realizzato sotto la guida del ministro Franceschini che ci ha creduto e che lo ha reso vincente grazie all'eccellenza degli uffici tecnici del Ministero della cultura", aggiungono.