Ultime Notizie Roma del 27-07-2024 ore 19 | 10

(Di sabato 27 luglio 2024)dailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno completo in Ucraina combattimenti ride con droni e feriti la guerra non conosce il regolamento il primo ministro indiano modi starebbe preparando la sua prima visita ufficiale a Kiev per agosto probabilmente il 23 indiani intanto New York Times editrice di una chiamata fatta dal ministro della difesa Russo a capo del pentagono Per avvisarlo di un’operazione segreta del ucraina per colpire Mosca la telefonata sarebbe avvenuta il 12 luglio scorso scrive il quotidiano americano citando tre funzionari statunitensi secondo le fonti di Ministro russo avvertito Washington di preparativi di Kiev per un’operazione segreta contro la Russia che credevo avessi nulla osta degli americani in Italia l’ultimo weekend di luglio il primo di ferro vecchio destino sarà assegnato ...