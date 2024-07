Ultime Notizie Roma del 27-07-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 luglio 2024)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio parliamo di Olimpiadi con la spettacolare cerimonia d’apertura lungo le sponde della Senna sono cominciate ufficialmente i giochi della 33a olimpiade di Parigiper la prima volta nella storia la festa inaugurale non si è tenuto in uno stadio 10500 atleti hanno sfilato Infatti a bordo di barche nel cuore della capitale francese l’Italia è stata imbarcata su un battello numero 37 al piano superiore insieme alla Jamaica al piano inferiore Islanda Israele si è partiti dal ponte Austerlitz accanto al Jardin Des plantes a girando i vari luoghi della città passando alla spianata al Gran paese e infine sotto il ponte Dov’è il corteo si è fermato davanti al Trocadero in Francia poche ore dall’apertura dei Giochi Olimpici la società ferroviaria ha denunciato di aver subito un attacco ...