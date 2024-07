Ucraina | Kiev ' bombardati 3 aeroporti russi'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 lug. (Adnkronos) - L'agenzia di intelligence militareha attaccato tredurante la notte, danneggiando un bombardiere supersonico. Lo ha riferito una fonte dell'agenzia al Kyiv Independent, precisando che l'attacco è avvenuto per mezzo di droni che hanno colpito glidelle regioni di Saratov, Murmansk e Ryazan. I droni kamikaze hanno inoltre bersagliato una raffineria di petrolio nella regione di Ryazan. Uno degli attacchi ha danneggiato un bombardiere supersonico a lungo raggio Tu-22M3 nell'aeroporto di Olenya, nella regione di Murmansk. L'aeroporto si trova vicino alla Finlandia settentrionale e dista circa 1.800 chilometri dal confine ucraino. La fonte non ha confermato se altri aerei siano stati danneggiati negli attacchi e ha affermato che i risultati dell'operazione sono in fase di chiarimento.