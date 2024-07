Turismo Onorato | Appia Antica sito Unesco un grande orgoglio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 luglio 2024) “si per ilriconoscimento alla leggendaria Regina Viarum. È la testimonianza di come il nostro territorio abbia un patrimonio storico e archeologico unico. Non tutti i siti però sono conosciuti ai turisti, per questo stiamo lavorando per valorizzare i percorsi alternativi rispetto alle tappe più note dai turisti stranieri. Viane è un esempio, come anche la Città di Gabii o il Parco degli Acquedotti. In questo modo rendiamo più sostenibile ilromano che sta toccando numeri record, con la stima di oltre 50 milioni di presenze nel 2024”. Lo dichiara Alessandro, Assessore allo Sport,, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale.