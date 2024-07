Trump ' Usa diventeranno la capitale mondiale del Bitcoin'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Parlando allaConference a Nashville, Donaldha promesso di fare degli Usa "la criptodel pianeta e la superpotenzadel mondo". Il tycoon ha assicurato anche che creerà un consiglio presidenziale sulle criptovalute "con regole scritte da persone che amano la vostra industria, non che la odiano" come l'amministrazione Biden-Harris.ha quindi promesso che "il primo giorno del mio insediamento licenzierò Gary Genser", il presidente della Sec (analoga alla Consob italiana) nominato da Joe Biden che ha intrapreso un approccio regolatorio aggressivo verso le criptovalute. Il presidente ha il potere di nominare un nuovo capo della Sec ma non di licenziare i commissari, quindi Genser resterebbe.