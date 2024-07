Trump sta con Bibi | Ostaggi liberi subito

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di sabato 27 luglio 2024) Vertice nella residenza del tycoon a Mar-a-Lago con il premier israeliano: «Se io non vinco a novembre, ci sarà la terza guerra mondiale». Mosca promuove The Donald (che non farà per ora confronti con Kamala Harris): «Più saggio». Hollywood contro J. D. Vance.