Travolta dalle fiamme del barbecue 49enne muore dopo un mese di agonia nell' Agrigentino

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 27 luglio 2024) La donnalo scorso 30 giugno, mentre accendeva ilin casa, è mortaquasi undiall’ospedale Cannizzaro di Catania . L’incidente domestico è avvenuto in via Capitano Callea, a Favara, in provincia di Agrigento. La donna, secondo la ricostruzione dell’episodio, pare che, per accendere ile preparare la grigliata domenicale, abbia