Traffico Roma del 27-07-2024 ore 09 | 30

(Di sabato 27 luglio 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione fine settimana di spostamenti per le do vestivo segnalate code al momento lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la diramazionesud e io da oggi sul viadotto della Magliana una riduzione della carreggiata per lavori di manutenzione l’altezza di via del Cappellaccio dalle 7:30 fino alle 16:30 e proseguono i lavori sulla tangenziale est che rimane chiusa tra viale Castrense Largo Passamonti e direzione dello stadio è ancora sulla tangenziale est e proroga fino alle 6 di lunedì 29 luglio della chiusura della rampa di ingresso da via Prenestina in immissione in tangenziale stanotte dalle 21 alle 5:30 chiusura notturna del Ponte Matteotti Per rifacimento del manto stradale fino al 31 luglio eccetto dalle 21 del 28 fino alle 5:30 del 29 per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito...