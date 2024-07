Traffico di droga blitz della polizia | smantellata organizzazione criminale a Roma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 – Gli agentidi StatoSquadra MobileQuestura dihanno dato esecuzione all’Ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di, su richiestaDirezione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 9 persone, di cui 6ni, 2provincia di Reggio Calabria e un cittadino di origini romene, tutte già conosciute alle forze die facenti parte di un’associazione a delinquere finalizzata al, alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio capitolino, con base operativa nella zona nord die con contatti con gruppi criminali di stanza in Calabria. Per 7 soggetti è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per uno gli arresti domiciliari e per il nono è stato previsto l’obbligo di dimora.