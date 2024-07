Tour attraverso i suoni dell’Africa Gli I Hate My Village alle Cascine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Un disco e unche segnano il ritorno della super band più amata della scena indipendente italiana, formata da quattro protagonisti assoluti della nostra musica ’diversa’: Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Fabio Rondanini (Calibro 35, Afterhours), Marco Fasolo (Jennifer Gentle) e Alberto Ferrari (Verdena). Gli ’IMy’ saranno in concerto domani sera (ore 21,15) all’Anfiteatro delleErnesto De Pascale. Porteranno con loro il nuovo album ’Nevermind The Tempo’, una specie di manualetto per sbagliare. Un disco sgrammaticato che non cerca nessuna grammatica, che non rincorre nessuna architettura musicale ma che tratteggia un mondo che non ha eguali nel panorama musicale del nostro Paese: storto e distorto, visionario e magico, improbabile e allucinato, inconfondibile e travolgente.