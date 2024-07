Torino Cremonese 1-2 LIVE | Antov firma il raddoppio Vanoli riprende i suoi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 27 luglio 2024) Allo Stadio Pineta di Pinzolo va in scena il match amichevole: formazioni, sintesi, tabellino, risultato e cronacaSeconda amichevole stagionale per Paolo. Dopo il sucesso per 2-1 contro la Virtus Verona il neo tecnico del Toro si prepara ad affrontare un avversario di caratura significativamente maggiore. Dal campionato cadetto ecco arrivare