Teleriscaldamento incontro | Tanti progetti in cantiere Sconti sul costo del calore

(Di sabato 27 luglio 2024) POMARANCE Si è svolta allo Spazio Savioli l’assemblea pubblica sulgeotermico organizzata dal Comune di Pomarance in collaborazione con Ges (Geo energy service), società in-house completamente pubblica, fiore all’occhiello del Comune che detiene oltre l’80% delle quote. Per Ges erano presenti l’amministratore unico Paolo Fillini, Michele Benucci, consulenti e dipendenti.