Tagli ai vitalizi ex deputati in rivolta | Sentenza in contrasto con la Corte Costituzionale

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di sabato 27 luglio 2024) Articolo pubblicato sabato 27 Luglio 2024, 14:33 Giovedì 25 luglio l’ufficio stampa di Montecitorio ha reso noto la firma del presidente del Consiglio di giurisdizione della Camera per ladi primo grado che conferma ilo deiper 800 ex. Immediata la reazione dell’Associazione degli ex parlamentari che contesta aspramente tale misura: “Nessun L'articoloai, exin: “incon la” proviene da Il Difforme.