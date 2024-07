Tabula rasa elettrificata

Leggi tutta la notizia su linkiesta

L'elettricità a zero emissioni non è mai stata così abbondante. Negli ultimi due decenni, l'energia eolica e solare è decollata più velocemente di quanto gli esperti non si aspettassero. Ma questo non è bastato a fermare un ulteriore aumento della produzione di energia ottenuta grazie al carbone e al gas. Ciò è accaduto perché, se è cresciuta la produzione di energia pulita, la domanda globale di elettricità è cresciuta ancora più velocemente, facendo sì che i combustibili fossili riempissero il vuoto.