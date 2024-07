Surf maschile con Fioravanti oggi in tv Round 1 Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Il programma e come vedere in tv e streaming il1 delalledi. Nella seconda apparizione della disciplina nella rassegna a cinque cerchi, dopo l’esordio a Tokyo, l’Italia farà il tifo per Leonardo, unico rappresentante azzurro. Teatro delle gare saranno le acque di Teahupo’o, Tahiti, isola della Polinesia Francese. Il primodella competizione diè in programma sabato 27 luglio a partire dalle ore 19 con la prima delle otto batterie.